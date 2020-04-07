Dünya İran Sağlık Bakanı Koronavirüsü mayıs sonu kontrol altına alacağız
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İran Sağlık Bakanı: Koronavirüsü mayıs sonu kontrol altına alacağız

İran Sağlık Bakanı: Koronavirüsü mayıs sonu kontrol altına alacağız

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Fars Haber Ajansına göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Nemeki, Kovid-19'la ilgili ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Nemeki, "İnşallah, Kovid-19'u mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacağız." dedi.

ABD yaptırımlarının koronavirüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini yineleyen Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Virüsün kontrol altına alınması için sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkati çeken Nemeki, "Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

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Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaşmıştı.

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