İran: Saldırgan terörist İsrail'i cezalandırma hakkımızı uygun zamanda kullanacağız

İran ciddi ölçüde zedelenen prestijini kurtarmak için İsmail Haniye suikastına cevap vermek zorunda hissediyor kendini. Burada herkes hemfikir. Batılı ülkeler bile -belli bir ölçüde kalması şartıyla- buna ses çıkarmayacak görünüyor. Abartmadan verilecek bir cevap makul bulunacak. Ama nasıl? İşte soru bu. Yol ve yöntemi netleştirmek mesele. Dengeler hassas. Hem cevap verilecek, hem büyük bir savaş çıkmasına yol açılmayacak. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. * İran yüzlerce füze atsa ne