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Dünya İran Savaş çıkmayacağından eminiz
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İran: Savaş çıkmayacağından eminiz

İran: Savaş çıkmayacağından eminiz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de kimse bölgede İran'ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın çevresindeki bazı isimlerin İran'a karşı savaş arzuladığını söyleyen Zarif, "Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile savaş çıkmayacağından emin olduklarını söyledi.

  • Zarif, resmi ziyaret kapsamında gittiği Çin'in başkenti Pekin'de ülkesi ile ABD arasındaki gerilimle ilgili İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulundu.

İran ile ABD arasında savaş ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, "Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de bölgede kimse İran'ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki bazı isimlerin İran'a karşı savaş arzuladığını söyleyen Zarif, "Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor." dedi.

İran yönetimi, Trump'ın aksine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran'a karşı savaş planı yaptığına inanıyor. ABD medyası da bir süredir Trump'ın, İran konusunda danışmanlarıyla sürtüşme yaşadığına ilişkin iddialara yer veriyor. İran ile savaş istemediğini açıklayan Trump, danışmanlarıyla anlaşmazlık iddialarını ise yalanlamıştı.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

  • Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

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