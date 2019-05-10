Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İran Suriyeye petrol sevkiyatına başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

İran Suriye'ye petrol sevkiyatına başladı

İran Suriye'ye petrol sevkiyatına başladı

ABD'nin petrol yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında ciddi oranda düşüş yaşayan İran'ın Suriye'ye petrol ihracatına yeniden başladığı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin yaptırımları nedeniyle bu sevkiyatlar 2018'in sonuna doğru neredeyse durma noktasına geldi.
ABD'nin yaptırımları nedeniyle bu sevkiyatlar 2018'in sonuna doğru neredeyse durma noktasına geldi.

ABD'nin petrol yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında ciddi oranda düşüş yaşayan İran'ın Suriye'ye petrol ihracatına yeniden başladığı iddia edildi.

ABD'nin CNBC televizyonunun tanker izleme şirketlerinin verilerine dayandırdığı haberine göre, İran, mayısın ilk haftasında Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na yaklaşık 1 milyon varil ham petrol sevkiyatı yaptı.

Haberde, bu sevkiyatın yılbaşından bu yana İran'ın Suriye'ye yaptığı ilk petrol sevkiyatı olabileceği belirtilirken petrolü Suriye'ye taşıyan İran'a ait petrol tankerlerinin sevkiyatı gizli tutmak için GPS sistemlerini kapadıkları ifade edildi.

Tanker izleme şirketlerine göre İran, Suriye’ye ayda 1 ila 3 milyon varil petrol gönderiyordu ancak ABD'nin yaptırımları nedeniyle bu sevkiyatlar 2018'in sonuna doğru neredeyse durma noktasına geldi.

ABD yaptırımlara yeniden başladı

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen ABD, 2 Mayıs'tan itibaren İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetleri kaldırmıştı. ABD, bu tarihten sonra İran'dan petrol alan müttefiklerinin de aralarında olduğu ülkeleri tek taraflı yaptırımlarla tehdit ediyor.

ABDnin tavrını dünya not ediyor

ABD'nin tavrını dünya not ediyor

Sözcü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
82 şehidin katilindenİmamoğluna destek

82 şehidin katilinden
İmamoğlu'na destek

İmamoğlu'nu destekleyen terörist iki saldırının planlayıcısı çıktı.
Kanun teklifi kabul edildi

Kanun teklifi
kabul edildi

​'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulacak.
Ev hapsi<br>sona erdi

Ev hapsi
sona erdi

Bakanlık devreye girdi, gazinin kelepçesi çıkarıldı.
'Veri ihlali' kararı

'Veri ihlali' kararı

Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık ceza.
Akdeniz'de facia

Akdeniz'de facia

Göçmenleri taşıyan tekne Tunus açıklarında alabora oldu.
'Reddi Hakim' talebi

'Reddi Hakim' talebi

Rasim Ozan Kütahyalı'dan mahkemeye dilekçe.

Ceza kesilmeyecek

Ceza kesilmeyecek

​Köprü cezalarına ilişkin düzenleme geliyor.

Süper Lig'in <br>kapısından dönmüş

Süper Lig'in
kapısından dönmüş

Moura'nın gerçekleşemeyen transfer hikayesi.
Hasretiyle<br>yollara düştüler

Hasretiyle
yollara düştüler

​Binlerce Filistinli engelleri aşarak ona ulaştı.
4 çocuk katledildi

4 çocuk katledildi

Arkadaşlarıyla koyunlarını otlatıyorlardı.
AA muhabirinden<br>haber alınamıyor

AA muhabirinden
haber alınamıyor

​Dünyanın en tehlikeli yollarından birini çekiyordu.
Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

​Denizkurdu-2019 tatbikatının videosu yayınlandı.
Yapay duvarlar kalkmalı

Yapay duvarlar kalkmalı

Erdoğan, gençlerle ve camiler arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.
Akar ve komutanlar<br>Suriye sınırında

Akar ve komutanlar
Suriye sınırında

Sınırdaki birliklerde denetlemede bulundular.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.