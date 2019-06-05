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İran: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışı yasaklanmalı

İran: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışı yasaklanmalı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor ancak bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor. Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir" ifadesini kullandı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti.

  • Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere karşı yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu eleştirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) içinde olduğu koalisyona silah temin eden ülkelere çağrıda bulunan Zarif, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki "halkın ölümüyle sonuçlandığını" belirtti.

Zarif, şu ifadelere yer verdi:

"Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor ancak bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor. Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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