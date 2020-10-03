İran Türk'ü sanatçılardan Azerbaycan’a destek

Gündem

Kargo şirketindeki telefonları sahte kimlikle başkaları adına aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kendisine sahte kimlik çıkaran bir şahıs, başkalarına gelen kargolardaki değerli eşyaları çaldı. Gösterdiği kimlik kartları ile işlemlerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı.