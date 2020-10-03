Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İran Türkü sanatçılardan Azerbaycana destek
ASYA

İran Türk'ü sanatçılardan Azerbaycan’a destek

İran’da Türk kökenli 100 sinema oyuncusu, Karabağ’ın Ermenistan işgali altında olduğunu dile getirerek Azerbaycan’a destek bildirisi yayımladı.

Haber Merkezi İHA
Türklerden Azerbaycan'a destek
Türklerden Azerbaycan'a destek


İran Türk'ü 100 sinema oyuncusundan, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına ilişkin destek geldi. Sanatçılar ortak bir bildiriye imza atarak Azerbaycan’a destek verdi. Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edildiği belirtilen bildiride, Hocalı katliamına ve mülteci olan 1 milyondan fazla Türk’e işaret edildi.

  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tebriz, Erdebil ve Azerbaycan temsilcilerinin Azerbaycan’a destek mesajlarına işaret edilen bildiride, “Biz sinema oyuncuları olarak tıpkı bazı milletvekilleri ve dini liderin temsilcileri ve cuma imamları gibi kahraman Azerbaycan ordusuna destek veriyor ve Ermenistan’ın Karabağ işgalinin son bulmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran
DÜNYA
Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran


Abone Ol Google News
ABDnin tek derdiinsani yardım mı?

ABD'nin tek derdi
'insani yardım' mı?

​Terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık destek.
Taksimin sembolleriydi

Taksim'in sembolleriydi

​İBB simit tezgahlarını kaldırılıyor.
Bozulan kokoreçleri yakıyorum

​Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısından 'kan' donduran yanıt.

​FETÖ şüphelilerinden yine aynı taktik ama kaçamadılar.

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a rest çekti.

​Azerbaycan Ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​İtalyan devi, Ozan Kabak için devreye girdi.

​​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.

Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda seferler nisan ayı sonunda başlıyor.

​Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı.

​Öksüren birinin yanından geçiyorsanız üç metre uzaklaşın.

​Türkiye'ye övgüler yağdıran DSÖ'ye Bakan Koca'dan teşekkür.

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.