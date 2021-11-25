İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaşma mümkün

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve İran’ın nükleer tesislerinin gözetimi ile ilgili sorunlar yaşandığını ifade eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’ye yanıt verdi. Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir anlaşmanın mümkün olduğunu ve yakında bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Salı günü Tahran’da Grossi ile yaptığı görüşmelerde "iş birliğini sürdürme" konusunda iyi anlaşmalara vardıklarını ifade eden Abdullahiyan, "Ancak bir anlaşma metni ortaya koymak için birkaç kelime üzerinde çalışmamız gerekiyor. Anlaşma mümkündür" dedi. Abdullahiyan, teknik konuların "siyasallaştırılmasının" yapıcı olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran ziyaretinin ardından dün Avusturya’nın başkenti Viyana’daki UAEA Yönetim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Grossi, açıklamasında İran nükleer tesislerinin gözetimi ile ilgili sorunlara ve ülkenin nükleer programının gelişimiyle ilgili çözülemeyen soruların görüşüldüğü Tahran ziyareti hakkında bilgi vermişti. Grossi, "Tüm çabalarıma rağmen İran’ın olağanüstü güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik bu kapsamlı müzakereler sonuçsuz kaldı" demişti. Grossi, doğrulama ve izleme faaliyetleri için gerekli ekipmanlara düzenli erişimin sağlanmasında yaşanan sorunların bilgi akışında ciddi problemler yaşanmasına yol açtığını belirterek, "Bilgi akışının güvenli bir şekilde sürmesini sağlayamayacak duruma çok yaklaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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