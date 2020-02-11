İran: Ukrayna uçağının düşürülme olayı siyasallaştırılmamalı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın düşürülme olayının siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, uçak kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şemhani, "Bu acı olay insani bir hatadan meydana gelmiştir. Kötü niyetlilerin müdahalesine izin vermeyelim ki olay siyasi bir tartışmaya dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savcılığı ve güvenlik servisi, düşen yolcu uçağının kara kutusunu İran'dan geri istedi.n Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov ise konuyla ilgili iki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesini ve inceleme-araştırma çalışmalarının bir an önce yapılarak olayın aydınlığa kavuşturulmasını istedi.

OYNAT 01:05 Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı. BiP'te paylaş

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İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 11'i Ukrayna vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran’ın başkenti Tahran’da kalkıştan kısa süre sonra düşen Boeing 737 yolcu uçağında 82’si İran’lı, 63’ü Kanada’lı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.