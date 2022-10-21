Dünya İran ülke medyasına yaptırım uygulayan Kanadaya tepki gösterdi
ORTADOĞU

İran ülke medyasına yaptırım uygulayan Kanada'ya tepki gösterdi

İran, Kanada'nın "ağır insan hakları ihlalleri veya devlet destekli dezenformasyon faaliyetleri" gerekçesiyle aralarında medya kuruluşlarının da bulunduğu İranlı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani: "Medyaya ve İran halkına yaptırım uygulanması Batı'nın 'bilgiye özgür erişim' ve 'ifade özgürlüğü' sloganının absürtlüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İran ülke medyasına yaptırım uygulayan Kanadaya tepki gösterdi
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tesnim Haber Ajansı, Keyhan gazetesi, Noornews ve Fars Haber Ajansı" gibi resmi ve yarı resmi medya kuruluşlarına yaptırım uygulayan Kanada'nın "İran halkının sesini dünyaya iletme konusundaki temel haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

Kanada'nın daha önce de İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye yaptırım uyguladığını hatırlatan Kenani, "Medyaya ve İran halkına yaptırım uygulanması Batı'nın 'bilgiye özgür erişim' ve 'ifade özgürlüğü' sloganının absürtlüğünü gösteriyor. Yaptırımlar, ABD ve müttefiklerinin uluslararası dili haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada, 19 Ekim'de İran'da "ağır insan hakları ihlalleri veya devlet destekli dezenformasyon faaliyetleri yürüttükleri" gerekçesiyle aralarında medya kuruluşlarının da bulunduğu İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

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