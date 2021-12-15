Dünya İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iyi bir anlaşmaya vardık
ASYA

İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iyi bir anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile "iyi bir anlaşmaya" vardıklarını söyledi. İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Abdullahiyan, UAEA ile Tahran arasındaki denetim anlaşmazlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Merkezi AA
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iyi bir anlaşmaya vardık
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,"Dün akşam UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili ortaya atılan iddialara dair endişeleri giderebilir ve Ajans ile iş birliğinin öncesinden daha fazla olmasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Viyana'daki müzakerelerde sundukları iki taslak metinde nükleer anlaşmada yer almayan herhangi bir öneride bulunulmadığını yineleyen Abdullahiyan, karşı tarafın da İran'ın sunduğu metinlerin masada olmasını kabul ettiğini söyledi.

Abdullahiyan, "Karşı tarafın iyi niyetle ve sorunu çözmeye dönük bir yaklaşımla müzakere etmesini ümit ediyoruz. Biz iyimseriz. Karşı taraf gerçekçi hareket ederse müzakerelerin bu turunda ilerleme kaydedebiliriz." görüşlerini paylaştı.

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