İran, uydu faaliyetlerini kınayan ABD, Fransa ve İngiltere'ye tepki gösterdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin uzaya uydu göndermesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğuna ilişkin ABD ve Avrupa ülkelerinden yöneltilen suçlamaları reddetti.

Video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Rebii, İran'ın balistik füze teknolojisini kullanarak uzaya uydu göndermesinin BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunan ABD, İngiltere ve Fransa'ya tepki gösterdi.

Rebii, "İran, uzaya (uydu) fırlatarak hiçbir uluslararası kanun ya da Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmemiştir. Bu bizim hakkımızdır." dedi.

ABD'nin, nükleer anlaşmanın dayandığı BMGK'nın 2231 nolu kararını anlaşmadan tek taraflı çekilerek ihlal etmesine işaret eden Rebii, "Bizim için şaşırtıcı olan 2231 sayılı kararın en büyük ihlalcisi ve Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını ihlal etmesiyle ünlenen bir ülkenin, İran'ın yasal eylemlerine karşı böyle bir tutum almasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rebii, Fransa ve İngiltere'ye hitaben "Avrupa ülkelerine de önceki yıllardan ders alarak bu zorbalıkları sona erdirmesini ve korona sonrasındaki dünyaya daha fazla güvenlik kazandırmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'dan tepki

Balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizliyor iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 Nisan'da "Nur" adı verilen askeri uydunun, "Kasid" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığını ve uydunun yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildiğini duyurmuştu.

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ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlıkları tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran'ın balistik füze teknolojisi kullanarak uzaya uydu fırlatmasının BMGK kararına aykırı olduğu ifade edilmişti.

Washington yönetimi, Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinin, nükleer anlaşmanın dayandığı BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ve İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

İran ise 2231 sayılı BMGK kararının nükleer başlık taşıma kapasitesi bulunan füzelerle ilgili olduğunu ve kararın konvansiyonel balistik füze faaliyetlerini yasaklamadığını savunuyor.