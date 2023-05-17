İran ve Rusya, Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı.

"Kuzey-Güney demir yolu koridoru tüm bölge ülkeleri için faydalı olacaktır. Doğu ve Güney Asya'dan, Kafkaslar ve Kuzey Avrupa'ya uzanan bu güzergah, tüm bu ülkeler arasındaki dostluğun, yakınlaşmanın, ticari ve ekonomik işbirliğinin bir tezahürü olacak ve bu işbirlikleri eskisinden daha fazla kurulacaktır. Bu güzergahın hizmete açılması bölgenin ticaretine ve transit geçişine büyük katkı sağlayacaktır."