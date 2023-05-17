İran ve Rusya, Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı.
İran ve Rusya, Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.
İmza töreninde konuşan Reisi, Reşt-Astara demir yolu anlaşmasına ilişkin projenin 20 yıl önceye dayandığını, çeşitli nedenlerle ertelendiğini ancak şu anda hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Reisi, anlaşmanın bölgesel ticarete, ekonomiye ve transit geçişe önemli katkılar sunacağını belirtti.
Rusya ile İran arasındaki ticarete katkı yapacak
Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi, Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.
Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoruyla Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması hedefleniyor.