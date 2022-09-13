Dünya İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak
ORTADOĞU

İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak

Yunan Ticaret Gemileri Denizciler Birliği, İran’ın, Mayıs ayında Körfez’de ele geçirdiği iki Yunan tankerinin mürettebatını serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak
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İran, ABD’nin Yunanistan’daki İran bayraklı bir tankere ait petrole el koymasına yanıt olarak iki Yunan tankerini ele geçirmişti.
Yunan Ticaret Gemileri Denizciler Birliği, İran’ın, tankerlerin mürettebatının değiştirilmesini kabul ettiğini ve kısa süre içinde ülkelerine dönmelerine izin verdiğini duyurdu. Açıklamada, Orta Doğu Körfezi’nde bulunan 2 Yunan tankerinin ne zaman serbest bırakılacağının henüz net olmadığı belirtildi.
Olay nedeniyle İran ile ABD arasında gerginlik arttıkça Atina ve Tahran arasındaki ilişkiler de gerilmişti. Eski adı Pegas olan İran bayraklı tanker Lana, Nisan ayında Yunanistan tarafından ele geçirilmiş ve aylarca alıkonulmuştu. ABD, yaptırımlar nedeniyle petrol yükünün bir kısmına el koymuştu. Motor sorunları yaşayan Lana, Temmuz ayında resmi olarak serbest bırakılmıştı. O zamandan beri Pire açıklarında demirli olan gemi, ABD’nin el koyduğu ve İran’a geri dönmesi beklenen petrol kargosunu geri aldı.

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