İran'a bir darbe de Lübnan'dan: Diplomatlar Beyrut'ta gözaltına alındı

İran, Hizbullah üzerinden kontrol ettiği Lübnan’da büyük şok yaşadı. Lübnanlı güvenlik görevlileri, Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’nda çantasını X-Ray cihazından geçirmeyi reddeden İranlı diplomatı ülkeye sokmadı.
Lübnan medyasının verdiği bilgiye göre, Lübnan hükümeti, dün Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na inen İran'a ait Mahan Air hava yolları şirketine ait bir yolcu uçağında denetlemeler yaptı. Güvenlik güçleri, uçaktan inen İranlı bir diplomatın çantalarını X-Ray cihazlarından geçirmeyi reddetmesi üzerine söz konusu diplomatın girişine izin vermezken, diplomatla ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Lübnan Ulusal Kargo Şirketi tarafından yapılan açıklamada, İranlı diplomatın yanındaki çantalarının denetlenmesini diplomat olması nedeniyle reddettiğini ancak havalimanındaki resmi talimatların kim olursa olsun denetlemeye tabi tutulması yönünde olduğunu belirterek, uçakla gelen diğer tüm kargoların da havalimanından çıkışının engellendiğini duyurdu.
HİZBULLAH ÖNLEMİ
İsrail'in 23 Eylül'de Beyrut'un güneyinde bulunan Hizbullah'ın kalesi konumundaki Dahiye bölgesinde, örgütün iç haberleşmede kullandığı pager cihazını patlatarak başlattığı saldırılar, 27 Eylül'de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle zirveye çıkmıştı. Örgütün tüm üst düzey liderlerini öldüren İsrail güçleri, Güney Lübnan'a da havadan ve karadan saldırılar düzenleyerek Litani Nehri'ne kadar ilerlemişti. Taraflar arasında 26 Kasım 2024'te ilan edilen ateşkes ise İran ya da başka bir ülkeden Hizbullah'a silah ya da para gönderilmesi halinde İsrail'in Lübnan'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmesini ön görüyordu. Dün Beyrut'a ulaşan Mahan Air Havayolları'na ait uçağın İran tarafından Hizbullah'a gönderilen büyük miktarda para taşıdığına ilişkin yapılan ihbarın ardından Lübnan makamları uçağın denetlenmesi kararını aldı. El-Mustakbel gazetesine bilgi veren güvenlik kaynakları, uçağın ulaşmasından önce İran tarafıyla iletişim kurulduğu ve uçakta Hizbullah'a gönderilmiş para bulunması halinde uçağa el konulacağı bilgisinin verildiği aktarıldı.