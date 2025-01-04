İran'a bir darbe de Lübnan'dan: Diplomatlar Beyrut'ta gözaltına alındı

Lübnan medyasının verdiği bilgiye göre, Lübnan hükümeti, dün Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na inen İran'a ait Mahan Air hava yolları şirketine ait bir yolcu uçağında denetlemeler yaptı. Güvenlik güçleri, uçaktan inen İranlı bir diplomatın çantalarını X-Ray cihazlarından geçirmeyi reddetmesi üzerine söz konusu diplomatın girişine izin vermezken, diplomatla ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Lübnan Ulusal Kargo Şirketi tarafından yapılan açıklamada, İranlı diplomatın yanındaki çantalarının denetlenmesini diplomat olması nedeniyle reddettiğini ancak havalimanındaki resmi talimatların kim olursa olsun denetlemeye tabi tutulması yönünde olduğunu belirterek, uçakla gelen diğer tüm kargoların da havalimanından çıkışının engellendiğini duyurdu.