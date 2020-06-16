İran'a uçuş 1 Ağustos'ta: Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde biraraya geldi. İki mevkidaş, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Yeni tip koronavirüs sonrası Türkiye’de resmi olarak ağırladığı ilk mevkidaşının Zarif olduğunu belirten Çavuşoğlu, özellikle sınırlarda geçişleri sağlamaya başladıkları bilgisini paylaşarak şöyle devam etti:

“Sınırları açtık. Hem hava yolu, hem de sınırdan geçişler için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu, özellikle önümüzdeki süreçte turizm sektörü için de, her iki taraf için de önemli. Bir aksilik olmazsa zaten uçuşların da 1 Ağustos itibarıyla açılması planlanıyor.”

TEK TARAFLI YAPTIRIMA KARŞIYIZ

İran’ın istikrar ve huzurunun kendileri için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz her zaman söylüyoruz, İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Gelecek süreçte de İran ile bu dayanışmayı sürdüreceğiz. Sadece Suriye değil, bölgede diğer sorunlar da var. Libya, Yemen var. Diğer taraftan yeni kurulan İsrail hükümetinin Filistin topraklarını işgal etme planı ve kararı var. Gerek İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde gerekse diğer platformlarda, uluslararası toplumla birlikte bunlarla mücadeleyi Türkiye ve İran olarak birlikte sürdüreceğiz ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

İRAN’DAN UMH’YE DESTEK

Zarif ise toplantıda Libya’daki son gelişmelerin de görüşüldüğünü belirterek, “İran ve Türkiye Libya’da ortak bakış açısına sahipler. Umarız ki Libya halkının da acıları bir an önce biter ve uluslararası desteğe sahip meşru hükümet tam olarak sorunları çözme yoluna girer” diye konuştu. Zarif, bölgesel konuların görüşülmesinin de önemine dikkati çekerek, “Bölgesel konuları görüşmek bölgemiz için çok önemli ve bunun için komşularımızla iletişimimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu şekilde bölgemiz terörle, radikalizmle ve istikrarsızlıkla mücadelede daha başarılı olacak, halklarımız için daha güzel bir gelecek hazırlanacaktır” diye konuştu.

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Türkiye’ye korona teşekkürü

İran halkının Kovid-19 salgınının ilk kurbanlarını veren milletlerden biri olduğunu aktaran Zarif, İran’ın ulusal güçleri ve bölgedeki dostlarının yardımlarıyla büyük oranda salgını atlattığını belirtti. Zarif, İran’da ve tüm dünyada nihai çözüme daha mesafe olduğunu kaydederek, “Türkiye’yle bilimsel ve tıbbi anlamda iş birliğine hazırız. Bu pandemi gösterdi ki ülkeler birbirlerine bağlılar ve tek taraflı politikalar kalıcı bir çözüm değil. ABD’nin ambargolarının karşısında durdukları ve salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Enerji alanında yapılan iş birliğine ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini de ifade eden Zarif, “Türkiye’nin çabaları sonucunda bu ayın sonu itibarıyla İran’ın doğalgaz akışı Türkiye’ye yeniden başlayacak ve yaz aylarında Türk halkı ve sanayisi İran doğalgazını kullanabilecek” diye konuştu.

Erteleme kararını Lavrov’la aldık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, “Rusya ile daha önce de Libya’da ateşkes için birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte de yine, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Libya’da kalıcı bir ateşkes tesis edilmesi için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar” dedi. Rusya ile aralarında bir kriz olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Rusya ile temel prensipler konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Kalıcı bir ateşkes ve Libya’yı siyasi sürece götürebilecek bir süreç, bunun da detaylarını biraz daha konuşmamız lazım. O nedenle teknik düzeyde biraz daha hem kendi aramızda hem de Libyalılarla görüşme konusunda hemfikir kaldık.” Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile önceki gün iki kez telefonda görüştüğünü belirterek, “Bu erteleme kararını da birlikte aldık. Önümüzdeki süreçte yine, bunlar netleşince bir araya gelme konusunda teyitleştik. Bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok. Bunun Suriye ile, İdlib ile hiçbir ilgisi yok” dedi.