İran’a yaptırım restleşmesi: Yaptırımlara uymamaların durumunda her şeyi yapacağız

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulunması üzerine başlayan tartışmalar restleşmeye dönüştü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran’a yönelik uygulanan yaptırımlara uymamaları halinde Rusya ve Çin’e karşı her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Pompeo, E3 ülkeleri İngiltere, Almanya ve Fransa’yı da eleştirdi.

‘İZNE İHTİYACIMIZ YOK’

Pompeo, “Birleşmiş Milletler’in yaptırımları geri geldiğinde sizi temin ederim ki ABD, Çinlilerin ve Rusların İran’a bizi tehdit eden silahı teslim etmek için cephaneliğindeki her şeyi kullanacak. Ayrıca küresel silah tedarikçisi olma amacıyla para alamamaları için de elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerine bazı ülkelerin ABD’nin snapback mekanizmasını yürürlüğe koyma hakkını kaybettiğini iddia etmelerine de değinen Pompeo, ülkesinin bu hakkı elinde tuttuğunu ve bunu kullanmak için izne ihtiyaç duymadığını savundu. “Kimsenin iznine ihtiyacımız yok” diyen Pompeo, “İran, gönüllü nükleer taahhütlerini ihlal ediyor. Snapback’i başlatmak için koşul yerine getirildi ve şimdi başlatmak için düğmeye bastık” şeklinde konuştu.

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E3’E ELEŞTİRİ

Pompeo, ABD’nin İran’a silah ambargosunu süresiz olarak uzatma kararını desteklemeyen E3 ülkeleri olarak da bilinen müttefikleri İngiltere, Fransa ve Almanya’ya yönelik sert eleştirilerini yineledi. Avrupa’nın silah ambargosunun süresiz uzatılmasını desteklememesinin anlaşılmaz olduğunu belirten Pompeo, “BM’deki bu önemli konuda Rusların ve Çinlilerin yanında yer almak bence dünya için gerçekten tehlikeli bir durum” dedi. Pompeo, BM yaptırımlarının geri getirileceğine dair kesin bir ifade kullanarak, “Rusya ve Çin bugün iyi bir oyun kurabilir. Ancak sizi temin ederim Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya’nın bizi tehdit eden silah sistemlerini İran’a teslim etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

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Ambargoyu yenileyemedi

Fotoğraf: Arşiv

BMGK’nin İran’a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim’de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı. Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD’nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018’de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor. ABD tarafından BMGK’ye sunulan, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemiş, tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti “kabul” oyu vermişti.