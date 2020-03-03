İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.



Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.