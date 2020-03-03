Dünya İranda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ORTADOĞU

İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bestek ilçesinin Kuherd beldesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.01'de kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi
DÜNYA
İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

Diğer uçak vurulunca: "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım"
Türk usulü çözüm!

Türk usulü çözüm!

Prof. açıkladı: Koronavirüse karşı kesin faydalanırsınız
Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Türkiye'nin Maldivleri için<br>plan hazır

Türkiye'nin Maldivleri için
plan hazır

​Otoparktan soyunma kabinine kadar tüm detaylar düşünüldü.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.

Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...
Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!
'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

Yazılan mesajları okuyan ağlıyor...
Geç bile kalmışız

Geç bile kalmışız

​"Suriye'de işimiz ne" diyenlere İdlib gazisinden cevap.
'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.