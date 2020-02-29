Dünya İranda koronavirüs salgını büyüyor Ölenlerin sayısı 43e çıktı, vaka sayısı 593e yükseldi
ORTADOĞU

İran'da 5 milletvekilinde koronavirüs çıktı - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Ölenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi. Öte yandan İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA İHA
Arşiv
Arşiv

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan koronavirüs testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.

Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin koronavirüs ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, "Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek" dedi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalanmıştı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
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İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulunuldu
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İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulunuldu

Tokat'tan dünyaya 'koronavirüs tulumu'
FOTOĞRAF 7
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Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.
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1 milyon adet tulum siparişi ​ ​ Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin'den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi.
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Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz dedi.
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Çin'den talep var ​ ​ Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye'de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin'den talep var. Çin'de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz diye konuştu.
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Tokat'tan dünyaya 'koronavirüs tulumu'
Tokat'ta giysi üretimini bırakarak korona virüsüne karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı.


Tarihe geçecek operasyon

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