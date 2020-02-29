İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Ölenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi

Çin'den talep var ​ ​ Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye'de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin'den talep var. Çin'de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz diye konuştu.