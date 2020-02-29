İran'da 5 milletvekilinde koronavirüs çıktı - İran'da koronavirüste son durum
İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Ölenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi. Öte yandan İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan koronavirüs testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.
Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin koronavirüs ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, "Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek" dedi.
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.
İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalanmıştı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.