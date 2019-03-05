İran'da 7 yaşındaki çocuk Salah'ın atışlarının aynısını yapıyor İran'da 7 yaşındaki çocuk Salah'ın atışlarının aynısını yapıyor İran'da küçük bir çocuğun Salah'ın Pepsi reklamındaki top atışlarının aynılarını yapması sosyal medyada viral oldu. Salah hayranı olan çocuk, ünlü futbolcu için "Kibar, iyi huylu ve müslüman" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 05 Mart 2019, 14:51 Son Güncelleme: 05 Mart 2019, 16:35 Diğer