Dünya İranda 7 yaşındaki çocuk Salahın atışlarının aynısını yapıyor
ORTADOĞU

İran'da 7 yaşındaki çocuk Salah'ın atışlarının aynısını yapıyor

İran'da 7 yaşındaki çocuk Salah'ın atışlarının aynısını yapıyor

İran'da küçük bir çocuğun Salah'ın Pepsi reklamındaki top atışlarının aynılarını yapması sosyal medyada viral oldu. Salah hayranı olan çocuk, ünlü futbolcu için "Kibar, iyi huylu ve müslüman" ifadelerini kullandı.

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İran'ın Şiraz şehrinde yaşayan 7 yaşındaki Purhuseyni, RT'ye yaptığı açıklamalarda Salah'a duyduğu hayranlıktan bahsetti.
İran'ın Şiraz şehrinde yaşayan 7 yaşındaki Purhuseyni, RT'ye yaptığı açıklamalarda Salah'a duyduğu hayranlıktan bahsetti.

İranlı 7 yaşındaki Muhammed Taha Purhuseyni, internette yayılan videolarında, futbol topunu birkaç metre uzaklıkta bulunan lastiğin içerisinden başarıyla geçirdiği görülüyor.

  • Küçük çocuğun bu görüntüleri ise, Liverpool oyuncusu Salah'ın Pepsi reklamında yaptığı atışın bir tekrarı. Reklamda Barselonalı yıldız Lionel Messi ile birlikte yer alan Salah, futbol topunu uzakta bulunan araba lastikleri içerisinden geçiriyor.

Üzerinde Salah yazılı Liverpool forması giyen çocuğun odasında da ünlü futbolcuya ait fotoğraflar bulunuyor. "Salah benim favori oyuncum. O kibar, iyi huylu ve müslüman" ifadelerini kullanan çocuk, bütün maçlarını takip ettiği Salah'ın reklamda yaptığı numaraları da tekrarlamaya karar verdiğini söyledi.

Salah'ın topu lastiğin içinden geçirdiği ve lastiğin üzerinde bulunan şişeyi devirdiği harketleri başarıyla tekrarladığı görülen Purhuseyni, aynı zamanda Salah'ın ünlü kutlama hareketini de tekrarladı.

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