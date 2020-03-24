Dünya İranda deterjan ve dezenfektanı karıştırdılar 3 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

İran'da deterjan ve dezenfektanı karıştırdılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Şehrikürd Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Mecid Şirani, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en çok kullanılan maddelerden deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişinin öldüğünü söyledi.

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  • Şirani, zehirlenen 3 kişinin birkaç gün önce deterjan ile dezenfektan karıştırarak kapalı alanda kullandığını belirterek, eyalette temizlik ürünlerinden kaynaklı artan akciğer zehirlenmelerinin endişe verici olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'dan koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a çıkmıştı.

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