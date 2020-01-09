İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir
Ukrayna Güvenlik Konseyi, İran'da düşen uçakla ilgili bomba veya füze isabet etmiş olabileceğini açıkladı. Konsey sekreteri, uçağın içinde terörist bir saldırı olması ihtimalini araştırmaya hazırlandıklarını ayrıca uçağa füze, çarpışma gibi olasılıkları da değerlendireceklerini ifade etti.
Ukrayna'dan bir heyet inceleme yapmak izere Tahran'a geldi
Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili inceleme yapmak üzere Ukrayna'dan bir heyet Tahran'a geldi.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) de kazanın incelenmesi konusunda çağrıda bulunduklarını dile getiren Rızayifer, Ukrayna'dan gelen heyetle ilk toplantının bugün Tahran'da yapılacağını belirtti.
İran Havayolları Kurumu Başkanı Ali Abidzade, dünkü açıklamasında kara kutunun İran'da inceleneceğini, çalışmaya Ukraynalı yetkililerin de katılabileceğini söylemişti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran yönetimi, uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir gün milli yas ilan etmişti.
Ukrayna iki gün yas ilan etti
Olayın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusal yas ilan etti.
Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenlerin anısına devlet kurum ve kuruluşlarında bulunan bayraklar yarıya indirilecek” denildi.