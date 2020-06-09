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Dünya İranda düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
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İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait sivil yolcu uçağının füzeyle vurularak düşürülmesiyle ilgili şu ana kadar 6 kişinin tutuklandığı açıklandı. Uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu tarafından özel olarak yürütüldüğünü aktaran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, "Ukrayna uçağı dosyasında, uzman gruplar kazayla ilgili incelemeler yaptı. Kurbanların ailelerinin yargıya şikayette bulunabileceği açıklandı." dedi.

Haber Merkezi AA
Uçağın kara kutuları ise ülkedeki ekipman eksikliği nedeniyle hala incelenemedi.
Uçağın kara kutuları ise ülkedeki ekipman eksikliği nedeniyle hala incelenemedi.

İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait sivil yolcu uçağının füzeyle vurularak düşürülmesiyle ilgili şu ana kadar 6 kişinin tutuklandığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu tarafından özel olarak yürütüldüğünü aktaran İsmaili, "Ukrayna uçağı dosyasında, uzman gruplar kazayla ilgili incelemeler yaptı. Kurbanların ailelerinin yargıya şikayette bulunabileceği açıklandı." dedi.

Bu kapsamda kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından 70 ailenin soruşturmaya müdahil olduğunu belirten İsmaili, "Soruşturmada şu ana kadar 6 kişi tutuklandı. Bunlardan üçü kefaletle serbest kalırken üç kişi ise şu anda tutuklu durumda." ifadelerini kullandı.

Füzeyle yanlışlıkla düşürülen yolcu uçağından kurtulan olmamıştı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından 11 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kaydedilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı general Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürülmesine karşılık ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Uçağın kara kutuları ise ülkedeki ekipman eksikliği nedeniyle hala incelenemedi. İranlı yetkililer, kara kutuların Ukrayna ya da Fransa'da açılacağını duyurmuştu.

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