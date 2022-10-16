İran'da hapishane yangını: 8 kişi yaralandı sokaklar hareketlendi

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.

Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtilmiş, sosyal medyada yangının yanı sıra, silah ve patlama seslerinin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı.

Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Hapishanesi’nde çıkan yangın üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı.

Hapishanede çıkan yangının ardından sosyal medyadan, mahkumlara dönük olumsuz bir müdahalenin yaşanmasına engel olmak için hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları yapılması üzerine çevrede yaşayanlar ile başka bölgelerden gelenler sokakları doldurdu.