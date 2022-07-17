İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu

Spor

Mehmet Topal futbolu bıraktığını açıkladı: Hakkınızı helal edin

Rekorların adamı Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Topal, ulaşılması güç, belki de bundan sonra kırılması imkansıza yakın rekorlarla veda etti.