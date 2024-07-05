İran'da ikinci turuna geçilen seçimlerde oy kullanma süresi sona erdi

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor. İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa çağırdı.