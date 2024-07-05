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İran'da ikinci turuna geçilen seçimlerde oy kullanma süresi sona erdi

İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından İran'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülkede yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma süreci de sona erdi. İranlı yetkililer, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu.

23:51 - 5/07/2024 vendredi
Güncelleme: 23:56 - 5/07/2024 vendredi
AA
İran'da seçim. (Foto: Arşiv)
İran'da seçim. (Foto: Arşiv)

İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için ülke genelinde 16 saat süren oy kullanma süreci resmen sona erdi.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.

Saat 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapıları kapatılacak

İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.

İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılarak, toplamda 16 saat sürdü.

İlk tura oranla çok daha fazla sayıda seçmenin oy kullanmak için seçim merkezlerinde bulunduğu görüldü.

İlk veriler sabaha karşı açıklanacak

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin sabaha karşı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, resmi sonuçlar ilan edilmeden adaylardan veya temsilcilerinden hiçbirinin seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmamasını istedi.

Tahannazif, "Resmi sonuçlar dışında açıklanan hiçbir veri bizim açımızdan geçerli değildir." dedi.



#İran
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#Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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