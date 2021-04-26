İran'da 'Kasım Süleymani' krizi: Meclis Başkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na tepki

Kalibaf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Zarif'in Süleymani ile ilgili sözlerini eleştirdi.

"Süleymani'nin tarihi rolünü tersyüz edemezler"

Süleymani'nin cesaretiyle diplomasi yolunu açtığını savunan Kalibaf, "Süleymani'nin yokluğunda, birilerinin siyasi maksatlarına ulaşmak için fırsatçılık yapmasına ve ona eziyet etmesine izin vermeyeceğiz. Süleymani'nin tarihi rolünü tersyüz edemezler." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı ekonomist Said Lilaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı.

Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve İran'daki askeri yapı ile Süleymani'yi eleştirmişti.

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