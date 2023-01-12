İran'da kontrol noktasına saldırı: Bir asker öldü iki polis yaralandı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, dün gece eyaletin Zahidan kentinde silahlı bir grubun, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini aktaran Kanberi, olayda bir askerin öldüğünü, iki polisin de yaralandığını ifade etti.
Kanberi, çatışma sonrasında kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığını belirtti.
DÜNYA
İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı
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İranda 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
İran resmi haber ajansı, başkent Tahranın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Tahranda da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
Belçikalı sanatçı Edith Dekyndtin saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.