İran'da koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor: 17 kişi daha yaşamını yitirdi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 107'den 124'e çıktığını belirtti.

Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1234 artarak 4 bin 747'ye ulaştığını ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Merkezi, Kazvin, Elburz ve İsfahan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, 15 bin 981 kişinin hastanelerde tutulduğu ve 913 kişinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisini verdi.

OYNAT 00:00 İran'daki bir hastanede çekilen görüntüler korkuttu İran'da bir hastane morgunda 'Koronavirüs' nedeniyle ölen insanların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine, İran'da koronavirüs nedeniyle ölen insanların sayısının saklandığı, mecliste ise 23 kişinin koronavirüs hastalığına yakalandığı iddia edildi. BiP'te paylaş

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İran'da koronavirüs tedbirleri

İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil bölgeleri Gilan ve Mazenderan girişlere kapatıldı ve tatil amacıyla buraya gelen yolculara izin verilmeyeceği bildirildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün düzenlediği basın toplantısında, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini açıklamıştı.

Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi de tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini bildirmişti.

Hükümet yetkilileri ve bürokratların da ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

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