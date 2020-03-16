Dünya İranda koronavirüsten 129 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüsten 129 kişi daha hayatını kaybetti - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsten 129 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 853'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 53 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.

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Cihanpur, 4 bin 996 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.


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