İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: 147 kişi daha öldü

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135'e yükseldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının bin 135'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e ulaştığını ifade etti.

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5 bin 710 kişi iyileşerek taburcu edildi

Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

OYNAT 00:28 İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor. BiP'te paylaş

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