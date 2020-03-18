Dünya İranda koronavirüs kabusu büyüyor 147 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüsten 147 kişi daha öldü - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: 147 kişi daha öldü

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135'e yükseldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

  • Böylece toplam can kaybının bin 135'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e ulaştığını ifade etti.

İran koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik adaya girişi yasakladı
DÜNYA
İran koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik adaya girişi yasakladı

5 bin 710 kişi iyileşerek taburcu edildi

Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran'da felaket senaryosu: Ulusal işbirliği sağlanmazsa 3.5 milyon kişi ölebilir
DÜNYA
İran'da felaket senaryosu: Ulusal işbirliği sağlanmazsa 3.5 milyon kişi ölebilir

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
OYNAT 00:28
İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor.


Türkiye koronavirüsle mücadelede en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke oldu

Türkiye koronavirüsle mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu
Önümüzdeki bir kaç hafta...

'Önümüzdeki bir kaç hafta...'

Erdoğan'dan kritik toplantı öncesi çok önemli tespit
Almanyadakorkutan rapor

Almanya'da
korkutan rapor

'​Ülke 2-3 ay içerisinde virüse teslim olabilir'
Korona gündemine<br>18 Mart arası

Korona gündemine
18 Mart arası

İsimsiz kahramanlar 105 yıl önce bugün vatan için toprağa düştü.
İstanbul'da<br> her yerde aranıyor

İstanbul'da
her yerde aranıyor

​Teslim olan terörist PKK'lı eylemciyi deşifre etti.
Dünya<br> bunu da gördü

Dünya
bunu da gördü

​Tuvalet kağıtları polis korumasında

Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

​Koronavirüs hastalarına bağışta bulundu.
Milyar euroluk<br>karantina

Milyar euroluk
karantina

​1 yıllık ertelemenin bedeli dudak uçuklattı.

Cinayet için<br>900 km gitti

Cinayet için
900 km gitti

​Kan donduran ifade: "Benden iz kalsın diyerek yüzünü kestim."
Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Karantinaya değil TBMM'ye girdi

Karantinaya değil TBMM'ye girdi

Almanya'dan dönen HDP'li Beştaş'tan sabotaj gibi adım.
Müezzinler ezanda ağladı

Müezzinler ezanda ağladı

​'Namazlarınızı evlerinizde kılınız' kısmına gelince...
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.
Koronavirüs <br>taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10yılda 25 trilyon dolara ulaşacak
Ekonomi

Konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları, 10 yılda 25 trilyon dolara ulaşacak

Günümüzün popüler e-Ticaret pazaryerlerinin, hızla konum-tabanlı uygulamalar ve akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital platformlara dönüştüğünü kaydeden TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan “Artık müşteriler, her şeyi konum-tabanlı, gerçek zamanlı, anlık ve tam kendine göre dikilmiş istiyor; talep, konum ve zaman, yapay zekayla birleşerek yeni nesil pazaryerlerini doğuruyor. GETİR, TIRPORT gibi konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları o kadar büyüyecek ve kişiselleşecek ki, bir kişi aynı uygulama üzerinden hem ürün ya da hizmeti talep eden, hem de başkalarına ürün ya da hizmeti sunabilen hale gelecektir. Önümüzdeki 10 yıl içinde, perakende ticaret hacmi 50 trilyon USD’a ulaşacak ve bunun yarısını konum-tabanlı pazaryeri uygulamaları ile yapılan ticaret oluşturacak. Özetle, konum-tabanlı pazaryeri uygulamalarının hacmi gelecek 10 yılda 25 trilyon USD’a ulaşacak” dedi.
Dünyada ve Türkiye’de tüm İslami oteller tek platformda
Ekonomi

Dünyada ve Türkiye’de tüm İslami oteller tek platformda

İslami turizm hizmetleri 15 yıl öncesine dayanan halalhotelcheck.com, dünyada ve Türkiye’de muhafazakâr tatil taleplerine cevap vermek amacı ile tüm İslami otelleri tek platformda bir araya getirdi. Bu platformda Müslümanların helal tatil kriterlerine uygun her türlü otel, aile villaları, İslami balayı otelleri, İslami kayak merkezleri ve termal oteller mevcut. Köklü turizm geçmişi ile profesyonel helal tatil hizmetleri veren firma, güler yüzlü ve güven veren çalışmalarıyla hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
Teslim olan PKK'lı deşifre etti: İstanbul'a eylem için gelen terörist her yerde aranıyor
Gündem

Teslim olan PKK'lı deşifre etti: İstanbul'a eylem için gelen terörist her yerde aranıyor

İkna yolu ile teslim olan terörist C.K., PKK'dan kaçmak için 'İstanbul'da eylem yapmayı kabul ettiğini' belirterek örgütten kaçan teröristi deşifre etti. İstanbul'da ekipler, şüpheli Mehmet Süleymanoğlu'nun yakalaması için başlattığı çalışma aralıksız sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.