Dünya İranda koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti
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İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti - Koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

Bu arada, İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, "Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Kovid-19 teşhisi konuldu" dedi.

Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
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Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar'ın durumunun iyiye gittiğini ve bugün evinde karantinaya alınacağını kaydetti.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 194 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.

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İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi.

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

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