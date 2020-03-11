Dünya İranda koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti
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İran'da koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

Sahte içkiden 67 kişi öldü

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketerek zehirlenen 502 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Şu ana kadar Huzistan'da sahte içki tüketen 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran İhsanpur, 15 yaşında bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu belirtti.

İhsanpur, "Bazı vurguncular, alkolün koronavirüse olumlu etkisi olduğuna dair söylentiler yaydı. Alkolün koronavirüsün tedavisi sürecinde hiçbir etkisi yoktur." dedi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend ise sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan Elburz'da 15, Mazenderan'da da sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece toplam 67 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini açıklamıştı.

Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
OYNAT 00:39
Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.
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