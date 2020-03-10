İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık personelleri 'görev şehidi' sayılacak

Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti: Savaş suçu bile işlediler

Soçi Mutabakatı kapsamında yapılan anlaşmaya rağmen 17 Eylül 2018'den beri Rus ve rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çok sayıda ihlale imza attı. İşlenen ihlaller arasında savaş suçu olarak adlandırılan maddeler de mevcut.