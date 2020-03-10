İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık personelleri 'görev şehidi' sayılacak

Çin'den yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Yetkililer, son ölümlerle birlikte hayatını kaybedenlerinin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.
Sağlık personeli 'görev şehidi' sayılacak
- Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla, virüsle mücadele sırasında sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek.