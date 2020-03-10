Dünya İranda koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık personelleri görev şehidi sayılacak
ORTADOĞU

İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık personelleri 'görev şehidi' sayılacak

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Öte yandan ülkede görev başındayken salgına yakalanarak yaşamını yitiren sağlık personelleri 'görev şehidi' sayılacak.

Haber Merkezi AA
İran'da bilanço ağırlaşıyor.
İran'da bilanço ağırlaşıyor.

Çin'den yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Yetkililer, son ölümlerle birlikte hayatını kaybedenlerinin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha öldü
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İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha öldü

Sağlık personeli 'görev şehidi' sayılacak

  • Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla, virüsle mücadele sırasında sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek.

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