Dünya İranda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4e yükseldi
ORTADOĞU

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Her geçen gün giderek yayılan koronavirüs sınıra dayandı. İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 13 kişide daha vaka tespit edilirken, virüsün yayılmasından endişe duyan İranlılar, sokağa maske takmadan çıkmıyor.

Haber Merkezi AA
İranlılar virüsün yayılmasından endişeli.
İranlılar virüsün yayılmasından endişeli.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişiye daha yeni tip corona virüsün bulaştığını ve 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Reuters

Halk panikte

İlk kez Kum kentinde görülen koronavirüs nedeniyle ölüm haberlerinin gelmei, İran halkında panik yarattı. Halk maske ve eldiven takmadan sokağa çıkmamaya başladı. Kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı.

Irak'tan koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına vize yasağı
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Irak'tan koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına vize yasağı

Reuters

Irak sınır kapılarını kapattı

Irak virüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattığını duyurmuştu. Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi. Ayrıca İran'a yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

Komşuda alarm: İran'da biri doktor 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi
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Komşuda alarm: İran'da biri doktor 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Bilanço ağırlaşıyor

  • Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.
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