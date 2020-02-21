İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişiye daha yeni tip corona virüsün bulaştığını ve 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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Halk panikte

İlk kez Kum kentinde görülen koronavirüs nedeniyle ölüm haberlerinin gelmei, İran halkında panik yarattı. Halk maske ve eldiven takmadan sokağa çıkmamaya başladı. Kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı.

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Irak sınır kapılarını kapattı

Irak virüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattığını duyurmuştu. Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi. Ayrıca İran'a yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

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