Dünya İranda koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 934e yükseldi
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükseldi - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 934'e yükseldi.

Haber Merkezi İHA AA
Arşiv
Arşiv

İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934’e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

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Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 24 bin 811’e, ölenlerin sayısının ise bin 934’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 762 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 122’sinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti.

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