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Dünya

İran'da kum fırtınası: Bin 362 kişi hastanelere başvurdu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

09:20 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.


Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.


Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.

#İran
#Kum fırtınası
#Sistan-Balucistan
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