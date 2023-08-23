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Dünya

İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

12:37 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu" dedi.

Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.



#İran
#Kum fırtınası
#Sistan-Belucistan eyaleti
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