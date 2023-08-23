İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen, 1953’te İran’da başbakan Musaddık’a karşı yapılan darbenin hata olduğunu ve Londra’nın darbedeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söyledi. Owen, “Demokratik İran kurulması çabasına darbe vuruldu ve şu anki rejim ortaya çıktı” dedi. ABD, darbeyi İngilizlerle birlikte yaptığını kabul etmişti.