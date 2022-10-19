Dünya İranda marş söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi öldü
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İran'da marş söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi öldü

İran’da polis şiddeti, genç bir kızı daha hayattan kopardı. Polislerin baskın yaptığı kız lisesinde, 'dini lider' Hamaney’i öven marşı söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi, hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
İranda marş söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi öldü
16 yaşındaki Asra Panahi.

Açıklama, İran Öğretmen Sendikaları Koordinasyon Konseyi'nden yapıldı.

  • Erdebil kentinde güvenlik güçleri, liseye düzenledikleri baskında, öğrencilerden Hamaney’i öven marşı söylemelerini istedi. Marşı söylemeyen öğrenciler darp edildi.

Öğrencilerden bazıları gözaltına alınırken birçoğu da hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 16 yaşındaki Asra Panahi hayatını kaybetti.

Rejim yetkilileri, Panahi'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle öldüğünü iddia etti.

Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından polisler okullara sık sık baskın düzenliyor.

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