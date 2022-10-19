İran'da marş söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi öldü İran’da polis şiddeti, genç bir kızı daha hayattan kopardı. Polislerin baskın yaptığı kız lisesinde, 'dini lider' Hamaney’i öven marşı söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi, hayatını kaybetti.

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