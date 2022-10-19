İran'da marş söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi öldü

Açıklama, İran Öğretmen Sendikaları Koordinasyon Konseyi'nden yapıldı.
- Erdebil kentinde güvenlik güçleri, liseye düzenledikleri baskında, öğrencilerden Hamaney’i öven marşı söylemelerini istedi. Marşı söylemeyen öğrenciler darp edildi.
Öğrencilerden bazıları gözaltına alınırken birçoğu da hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 16 yaşındaki Asra Panahi hayatını kaybetti.
Rejim yetkilileri, Panahi'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle öldüğünü iddia etti.
Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından polisler okullara sık sık baskın düzenliyor.