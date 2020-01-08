Dünya İranda peş peşe deprem Nükleer tesis yakınlarında 49 ve 45 büyüklüğünde iki deprem oldu
ORTADOĞU

İran'da peş peşe deprem: Nükleer tesis yakınlarında 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu

İran’da 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İran'da nükleer tesis yakınında deprem oldu.
İran'da nükleer tesis yakınında deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), İran’da biri 4.9 diğeri 4.5 olmak üzere iki deprem olduğunu açıkladı. USGS, İran’ın Borazcan şehrinde nükleer tesis yakınlarında yerel saatle 2.20’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Bir saat sonra meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Borazcan şehrinin 17 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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