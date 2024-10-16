İran'da petrol rafinerisinde yangın dehşeti: Ölü ve yaralılar var

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İran'ın Huzistan eyaletinde bir petrol rafinerisinde yangın çıkması sonucu bir kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, ilk belirlemelere göre yangının petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını açıkladı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.
İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı
Muhsin Seyyidmusevi
, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.
Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin
rafineri
deki
benzin depoları
na çarpması sonucu çıktığını belirtti.
Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine
Ahvaz
kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.
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