İran'da petrol rafinerisinde yangın dehşeti: Ölü ve yaralılar var

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin adaylarından Donald Trump'ın İran'dan gelecek bir suikast korkusu yaşadığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre, Trump, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim gezilerinde kullanılmak üzere Gizli Servis'ten 'askeri uçak ve araç' talep ettiği belirtildi. Ayrıca Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular talep ettiği de aktarıldı. Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.