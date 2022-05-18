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İran'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var

İran'ın batısındaki İylam kentinde Mustazaflar Vakfında eski bir çalışanın yol açtığı rehine krizi sonucu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
İranda rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
İran

Tasnim Haber Ajansına göre, İylam Emniyet Müdür Yardımcısı Ferzad Yasemi, olayla ilgili bilgi verdi.

  • Yasemi, "İylam kentindeki Mustazaflar Vakfında, daha önce aynı vakıfta çalışan ve işten çıkartılan bir şahıs, sabah saatlerinde vakıf çalışanlarını rehin aldı. Saldırgan silahla ateş açarak 3 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Söz konusu kişi intihar etti" dedi.

İranlı yetkili, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

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