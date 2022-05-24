İran’da savaş uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi

ARILARI HIZLA ÖLDÜRÜYOR<br><br>\"Deforme Kanat Virüsü şu an bal arıları için en büyük tehdit denilebilir\" ifadesini kullanan Paxton, \"Laboratuvar araştırmalarımız gösterdi ki yeni ve daha bulaşıcı bu varyant arıları daha hızlı öldürüyor\" dedi. Arıların kanatlarında ciddi bozukluklara yol açan, ardından da arıları öldüren yeni varyant, en az 20 yıldır bu virüsün mutasyonlarını inceleyen uluslararası araştırmacı grubu tarafından keşfedildi.\" diye konuştu.<br>