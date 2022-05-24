Dünya İranda savaş uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

İran’da savaş uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi

İran’ın İsfahan eyaletinin Nain şehrinde F-7 savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi. İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Can Nesari, savaş uçağının Nain şehrinin Enarek bölgesinde düştüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İran’da savaş uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi
Düşen İran uçağı.

Nesari, eğitim uçuşu yapan uçağın saat 08.30’da düştüğünü ve düşme nedeninin henüz bilinemediğini aktardı.

Kazada, pilot Binbaşı Kasım Zamani ve yardımcı pilot Teğmen Muhammed Cevad Bay'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yeni varyant virüsü tüm arıları yok etme potansiyeline sahip
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Dünya üzerinde insanoğlu Covid-19 ve maymun çiçeği gibi virüslerle savaşırken, diğer yanda hayvanlar da nesilleri için tehlike arz eden hastalıklara karşı direniyor.
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Dünya üzerinde insanoğlu Covid-19 ve maymun çiçeği gibi virüslerle savaşırken, diğer yanda hayvanlar da nesilleri için tehlike arz eden hastalıklara karşı direniyor.<br>
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Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde görev yapan Paxton, Deforme Kanat Virüsü'nün (DWV) son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğunu söyledi.<br>
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ARILARI HIZLA ÖLDÜRÜYOR<br><br>\"Deforme Kanat Virüsü şu an bal arıları için en büyük tehdit denilebilir\" ifadesini kullanan Paxton, \"Laboratuvar araştırmalarımız gösterdi ki yeni ve daha bulaşıcı bu varyant arıları daha hızlı öldürüyor\" dedi. Arıların kanatlarında ciddi bozukluklara yol açan, ardından da arıları öldüren yeni varyant, en az 20 yıldır bu virüsün mutasyonlarını inceleyen uluslararası araştırmacı grubu tarafından keşfedildi.\" diye konuştu.<br>
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Varyant 'varroa' adı verilen parazitlerle yayılıyor; kovanlara giren ve pupa dönemindeki arıların üzerine yumurtalarını bırakıyor. Analizleri sonucu varyantın Avrupa'da dominant hale gelmeye başladığını doğruladıklarını belirten Paxton, dünyanın geri kalanını kontrol altına almasının ise an meselesi olduğunu vurguladı.
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'DVW-B' adı verilen yeni varyant önce 2000'li yılların başında Avrupa ve Afrika'da görüldü, 2010'da Kuzey ve Güney Amerika'ya sıçradı, 2015'te Asya'ya ulaştı.<br>
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Yeni varyant virüsü tüm arıları yok etme potansiyeline sahip
İklim değişikliği, sıcaklık artışları, böcek ilaçları ve şimdi de 'Deforme Kanat Virüsü'. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için önemli rol oynayan arılar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Uzmanlar, hayvanlarda görülen bu virüsün son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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