Dünya İranda koronavirüs kabusu büyüyor Son 24 saatte 149 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

İran'da son 24 saatte 149 kişi daha hayatını kaybetti - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: Son 24 saatte 149 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 284'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının bin 284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 46 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi.

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Cihanpur, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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