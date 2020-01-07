İran'da Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 40 ölü

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

OYNAT 00:00 Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi.

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Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

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