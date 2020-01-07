Dünya İranda Süleymaninin cenazesinde izdiham 40 ölü
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İran'da Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü - Son dakika

İran'da Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 40 ölü

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

Haber Merkezi AA
Süleymani için Kirman kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
Süleymani için Kirman kentinde cenaze töreni düzenleniyor.

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı
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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi.

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Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

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İrani Dini Lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.


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