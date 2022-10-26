Dünya İranda türbeye silahlı saldırı En az 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
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İran’da türbeye silahlı saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı

İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
İran’da türbeye silahlı saldırı: En az 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Muhibipur, yerel saatle 17.45'te silahlı kişi ya da kişilerin Şah Çerağ Türbesi'nin dışından ateş etmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar araç ile geldikleri Şah Çerağ Türbesi'ne girerek, içeride bulunanlara ateş etti.

Saldırının Türbe'nin kalabalık olduğu bir saatte yapıldığı belirtildi.

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