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İran'da türbeye silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalışan iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

23:19 . 13/08/2023 Pazar
AA
Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Tesnim, "terör saldırısı" olarak nitelediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran devlet televizyonu ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırganların iki kişi olduğu, söz konusu kişilerin türbenin Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.

Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.

Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



#İran
#türbe
#saldırı
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