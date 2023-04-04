İran'daki bir kız okulunda 20 öğrenci zehirlendi.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentindeki bir kız okulunda 20 öğrencinin zehirlendiği bildirildi. Doğu Azerbaycan Acil Durum Merkezi Başkanı Asgar Caferi, basın mensuplarına konuyla ilgili bilgi verdi.

Caferi, "Tebriz'in Bagmişeh bölgesindeki bir okulda 15 yaşında 20 öğrenci solunum zorluğu ve nefes darlığı şikayetiyle Sina Hastanesine kaldırıldı." dedi.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.