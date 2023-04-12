İran'daki okullarda zehirlenme vakalarıyla ilişkili bazı kişilere gözaltı kararı

Özellikle son günlerde bazı okullarda meydana gelen olayların öğrenciler ve aileler arasında endişelere neden olduğuna işaret edilen açıklamada,

"Bu kapsamda okulları kapatmak, okulların düzenini, güvenliğini ve öğrencilerin huzurunu bozmak amacıyla hareket eden kişiler tespit edilerek gözaltına alındı."