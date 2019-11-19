İran'daki protestolarda şiddet eylemelerine liderlik eden kişiler "idamla" yargılanabilir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen gazete, benzin zammının ardından patlak veren protesto gösterilerinde şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını yazdı.

Yazıda, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorguları sırasında, düzenledikleri şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

OYNAT 00:30 Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı bildirildi. Protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü. BiP'te paylaş

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Gazetenin yazısında, "Yargı yetkilileri, ülkedeki kaosun liderleri için idam cezasının kesin olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Bu hususta kaosçuların işlediği suç "isyan"dır ve cezası hukuki ve şer'i kanuna göre idamdır" ifadesi kullanıldı.

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Ne olmuştu?

İran'da 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapılması, ekonomik sorunlarla boğuşan halkın tepkisine yol açmış ve ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verdi. En az beş güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarda göstericilere polisin müdahalesi sonucunda ölüm ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor. Olaylarda hayatını kaybeden göstericilerle ilgili resmi açıklama ise yapılmıyor. Yaklaşık 1000 göstericinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.