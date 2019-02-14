Dünya İranda saldırıda hayatını kaybeden askerlere cenaze töreni
ORTADOĞU

İran'da saldırıda hayatını kaybeden askerlere cenaze töreni

İran'da dün Devrim Muhafızları'na yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybeden 27 asker için cenaze töreni düzenledi.

Haber Merkezi AA
İran'da hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi.
İran'da hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde dün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) mensubu 27 asker için cenaze töreni yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından İsfahan'a gönderildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, törende yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamının "teröristlerden ve onların destekçilerinden" alınacağını ileri sürdü.

Terör gruplarının yaklaşık 20 yıldır Pakistan'daki yerlerinden İran'a saldırılar düzenlediğini söyleyen Pakpur, "Pakistan yönetiminin bu terör gruplarına karşı güçlü bir iradesi olsaydı şimdiye kadar bu teröristlerin nesli ortadan kalkardı." dedi.

Pakpur ayrıca sınırlarında bu terör gruplarının eğitilmesine ve korunmasına daha fazla tahammül etmeyeceklerini belirterek, Pakistan'ın bu örgütlerle mücadele etmemesi durumunda İslamabad yönetiminin de bu grupların saldırılarına maruz kalacağını savundu.

Saldırıyı Ceyşu'l Adl üstlenmişti

  • İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

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